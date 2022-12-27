Где в Одессе открыли новые пункты обогрева?

В Одессе открыли четыре дополнительных пункта обогрева. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Все пункты снабжены источниками альтернативной энергии и горячими напитками. При необходимости здесь можно зарядить свои гаджеты.

Один из таких пунктов открылся в помещении Главка Нацполиции в Одесской области на улице Еврейской, 12. Остальные три пункта обустроены в палатках по следующим адресам:

ул. Академика Заболотного, 26 А/1;

ул. Ицхака Рабина, 2;

ул. Маразлиевская 1/4.

Ранее в полиции сообщали, что в Одессе и области уже обеспечена работа 64-х пунктов обогрева, оснащенных светом, интернетом, теплом, альтернативным питанием.

Также напомним, что в Одессе открыли еще 8 «Пунктiв незламностi».