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Где в Одессе отключат воду больше чем на сутки – адреса

Где в Одессе отключат воду больше чем на сутки – адреса

Завтра, 23 мая 2024 года, одесситов, а именно часть Хаджибейского района, ждет аварийное отключение воды, которое продлится до вечера 24 мая, информирует филиал «Инфоксводоканал».

Как сообщают на предприятии, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 10:00 23 мая до 19:00 24 мая 2024 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Умова;
  • Героев Змеиного (бывшая Бородинская);
  • Фруктовая (бывшая Марата);
  • Острожская (бывшая Амурская);
  • Северная;
  • Тираспольское шоссе;
  • Крайняя;
  • Улитина;
  • Облепиховая (бывшая Самарская);
  • Клиновая;
  • Подольская;
  • Житомирская;
  • Проектная.

Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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