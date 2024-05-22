Где в Одессе отключат воду больше чем на сутки – адреса

Завтра, 23 мая 2024 года, одесситов, а именно часть Хаджибейского района, ждет аварийное отключение воды, которое продлится до вечера 24 мая, информирует филиал «Инфоксводоканал».
Как сообщают на предприятии, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 10:00 23 мая до 19:00 24 мая 2024 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Умова;
- Героев Змеиного (бывшая Бородинская);
- Фруктовая (бывшая Марата);
- Острожская (бывшая Амурская);
- Северная;
- Тираспольское шоссе;
- Крайняя;
- Улитина;
- Облепиховая (бывшая Самарская);
- Клиновая;
- Подольская;
- Житомирская;
- Проектная.
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).