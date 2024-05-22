Де в Одесі відключать воду більше, ніж на добу – адреси

Завтра, 23 травня 2024 року, на одеситів, а саме частину Хаджибейського району, чекає аварійне відключення води, яке триватиме до вечора 24 травня, інформує філія «Інфоксводоканал».
Як повідомляють на підприємстві, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу з 10:00 23 травня до 19:00 24 травня 2024 року буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Умова;
- Героїв Зміїного (колишня Бородінська);
- Фруктова (колишня Марата);
- Острозька (колишня Амурська);
- Північна;
- Тираспольське шосе;
- Крайня;
- Улітіна;
- Обліпихова (колишня Самарська);
- Клинова;
- Подільська;
- Житомирська;
- Проектна.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).