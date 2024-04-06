Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе отключат свет 6 апреля – адреса

Где в Одессе отключат свет 6 апреля – адреса

Сегодня, в субботу, 6 апреля 2024 года, ряд улиц в Одессе до вечера останутся без электроснабжения по причине ремонтных работ.

По данным ДТЭК, работы планируются в зоне Северного РЭС по таким адресам:

  • ул. Неждановой, 1-129;
  • ул. Коровицкого, 1-151;
  • пер. Крыжановский, 1-28;
  • ул. Павлодарского, 1-76;
  • ул. Хавкина, 2-74;
  • пер. Шахтинский, 1-24;
  • пер. Шебелинский, 1-16;
  • ул. Авангардная, 1-31;
  • ул. Бадаева, 9-90;
  • ул. Летняя, 5-30;
  • ул. Обрывистая, 1-22;
  • ул. 1-я Пересыпская, 1;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19;
  • пер. Сумской, 2-28;
  • ул. Агрономическая, 1-85;
  • ул. Ананьевская, 1-26;
  • пер. Москети, 1-11;
  • пер. Ковыловой, 1-17;
  • пер. Неждановой, 1-8;
  • ул. Листяна, 1-13;
  • ул. Металлистов, 1-15;
  • ул. Мирная, 1-29;
  • ул. Четвертая, 1-36;
  • ул. Беляевская, 11, 11а, б;
  • ул. Савранская, 1-28;
  • ул. Тарутинская, 11-13;
  • пер. Савранский, 5, 9;
  • ул. Гудовича, 1-39;
  • ул. Никитина, 76-119;
  • ул. Третья, 1-23;
  • ул. Высокая, 1-20;
  • ул. Дорожная, 1-22;
  • ул. Летняя, 1-41;
  • ул. Озерная, 26-66;
  • ул. Осенняя, 1-12;
  • ул. Светлая, 1-14;
  • ул. Ядова, 58;
  • ул. Украинская, 1-20;
  • пер. Пролетарский, 1-15;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23;
  • пер. Бадаева, 1-21.

Работы планируется завершить до 19:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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