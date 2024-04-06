Где в Одессе отключат свет 6 апреля – адреса

Сегодня, в субботу, 6 апреля 2024 года, ряд улиц в Одессе до вечера останутся без электроснабжения по причине ремонтных работ.
По данным ДТЭК, работы планируются в зоне Северного РЭС по таким адресам:
- ул. Неждановой, 1-129;
- ул. Коровицкого, 1-151;
- пер. Крыжановский, 1-28;
- ул. Павлодарского, 1-76;
- ул. Хавкина, 2-74;
- пер. Шахтинский, 1-24;
- пер. Шебелинский, 1-16;
- ул. Авангардная, 1-31;
- ул. Бадаева, 9-90;
- ул. Летняя, 5-30;
- ул. Обрывистая, 1-22;
- ул. 1-я Пересыпская, 1;
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19;
- пер. Сумской, 2-28;
- ул. Агрономическая, 1-85;
- ул. Ананьевская, 1-26;
- пер. Москети, 1-11;
- пер. Ковыловой, 1-17;
- пер. Неждановой, 1-8;
- ул. Листяна, 1-13;
- ул. Металлистов, 1-15;
- ул. Мирная, 1-29;
- ул. Четвертая, 1-36;
- ул. Беляевская, 11, 11а, б;
- ул. Савранская, 1-28;
- ул. Тарутинская, 11-13;
- пер. Савранский, 5, 9;
- ул. Гудовича, 1-39;
- ул. Никитина, 76-119;
- ул. Третья, 1-23;
- ул. Высокая, 1-20;
- ул. Дорожная, 1-22;
- ул. Летняя, 1-41;
- ул. Озерная, 26-66;
- ул. Осенняя, 1-12;
- ул. Светлая, 1-14;
- ул. Ядова, 58;
- ул. Украинская, 1-20;
- пер. Пролетарский, 1-15;
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23;
- пер. Бадаева, 1-21.
Работы планируется завершить до 19:00.