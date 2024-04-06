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Де в Одесі відключать світло 6 квітня – адреси

Де в Одесі відключать світло 6 квітня – адреси

Сьогодні, у суботу, 6 квітня 2024 року, низка вулиць в Одесі до вечора залишаться без електропостачання через ремонтні роботи.

За даними ДТЕК, роботи плануються у зоні Північного РЕМ за такими адресами:

  • вул. Нежданової, 1-129;
  • вул. Коровицького, 1-151;
  • пров. Крижанівський, 1-28;
  • вул. Павлодарського, 1-76;
  • вул. Хавкіна, 2-74;
  • пров. Шахтинський, 1-24;
  • пров. Шебелинський, 1-16;
  • вул. Авангардна, 1-31;
  • вул. Бадаєва, 9-90;
  • вул. Літня, 5-30;
  • вул. Обривиста, 1-22;
  • вул. 1-а Пересипська, 1;
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19;
  • пров. Сумський, 2-28;
  • вул. Агрономічна, 1-85;
  • вул. Ананьївська, 1-26;
  • пров. Москеті, 1-11;
  • пров. Ковиловий, 1-17;
  • пров. Нежданової, 1-8;
  • вул. Листяна, 1-13;
  • вул. Металістів, 1-15;
  • вул. Мирна, 1-29;
  • вул. Четверта, 1-36;
  • вул. Біляївська, 11, 11а, б;
  • вул. Савранська, 1-28;
  • вул. Тарутинська, 11-13;
  • пров. Савранський, 5, 9;
  • вул. Гудовича, 1-39;
  • вул. Нікітіна, 76-119;
  • вул. Третя, 1-23;
  • вул. Висока, 1-20;
  • вул. Дорожня, 1-22;
  • вул. Літня, 1-41;
  • вул. Озерна, 26-66;
  • вул. Осіння, 1-12;
  • вул. Світла, 1-14;
  • вул. Ядова, 58;
  • вул. Українська, 1-20;
  • пров. Пролетарський, 1-15;
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23;
  • пров. Бадаєва, 1-21.

Роботи планується завершити до 19:00.

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