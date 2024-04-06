Де в Одесі відключать світло 6 квітня – адреси

Сьогодні, у суботу, 6 квітня 2024 року, низка вулиць в Одесі до вечора залишаться без електропостачання через ремонтні роботи.
За даними ДТЕК, роботи плануються у зоні Північного РЕМ за такими адресами:
- вул. Нежданової, 1-129;
- вул. Коровицького, 1-151;
- пров. Крижанівський, 1-28;
- вул. Павлодарського, 1-76;
- вул. Хавкіна, 2-74;
- пров. Шахтинський, 1-24;
- пров. Шебелинський, 1-16;
- вул. Авангардна, 1-31;
- вул. Бадаєва, 9-90;
- вул. Літня, 5-30;
- вул. Обривиста, 1-22;
- вул. 1-а Пересипська, 1;
- пров. 1-й Пересипський, 1-19;
- пров. Сумський, 2-28;
- вул. Агрономічна, 1-85;
- вул. Ананьївська, 1-26;
- пров. Москеті, 1-11;
- пров. Ковиловий, 1-17;
- пров. Нежданової, 1-8;
- вул. Листяна, 1-13;
- вул. Металістів, 1-15;
- вул. Мирна, 1-29;
- вул. Четверта, 1-36;
- вул. Біляївська, 11, 11а, б;
- вул. Савранська, 1-28;
- вул. Тарутинська, 11-13;
- пров. Савранський, 5, 9;
- вул. Гудовича, 1-39;
- вул. Нікітіна, 76-119;
- вул. Третя, 1-23;
- вул. Висока, 1-20;
- вул. Дорожня, 1-22;
- вул. Літня, 1-41;
- вул. Озерна, 26-66;
- вул. Осіння, 1-12;
- вул. Світла, 1-14;
- вул. Ядова, 58;
- вул. Українська, 1-20;
- пров. Пролетарський, 1-15;
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23;
- пров. Бадаєва, 1-21.
Роботи планується завершити до 19:00.