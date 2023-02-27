Где в Одессе набрать воды: адреса работающих бюветов

Сегодня, в понедельник, 27 февраля 2023 года, в связи с отсутствием электроснабжения некоторые районы Одессы остались и без воды. В то же время в мэрии города напоминают адреса бюветов, где можно набрать воду.
Так, бюветы работают по таким адресам:
- Прохоровский сквер, 3;
- сквер Футбола (пр. Небесной Сотни, 14);
- парк Победы;
- парк Горького (ул. Космонавтов, 17 а).
Также идет подключение генераторов на бюветах по адресам:
- ул. Гераниевая;
- сквер Мечникова;
- пр. Академика Глушко, 1.
Кроме того, можно получить воду можно в пунктах раздачи:
ЖКС «Черёмушки»:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.
ЖКС «Фонтанский»:
- ул. Малая Арнаутская, 2;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- ул. Пироговская, 3;
- ул. Тираспольская, 12;
- ул. Педагогическая, 46а.
ЖКС «Хмельницкий»:
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Богдана Хмельницкого, 64;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Балковская,199.
ЖКС «Северный»:
- ул. Крымская, 84.
УК «Суворовский»:
- ул. Заболотного, 12;
- ул. Высоцкого, 23;
- ул. Капитана Кузнецова.
ЖКС «Черноморский»:
- ул. Шишкина, 60а;
- пр. Небесной Сотни, 10;
- ул. Шишкина, 52/2.
Мобильные бюветы:
- пл. Деревянко, на углу И. Рабина (бювет);
- сквер Героев-Летчиков (5ст. Большого Фонтана);
- Старобазарный сквер (бювет).
Напомним, утром понедельника, 27 февраля, вся Одесса и Одесский район остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, которую ремонтировали накануне.
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики обещают, что они будут завершены в течение суток.