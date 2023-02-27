Где в Одессе набрать воды: адреса работающих бюветов

Сегодня, в понедельник, 27 февраля 2023 года, в связи с отсутствием электроснабжения некоторые районы Одессы остались и без воды. В то же время в мэрии города напоминают адреса бюветов, где можно набрать воду.

Так, бюветы работают по таким адресам:

Прохоровский сквер, 3;

сквер Футбола (пр. Небесной Сотни, 14);

парк Победы;

парк Горького (ул. Космонавтов, 17 а).

Также идет подключение генераторов на бюветах по адресам:

ул. Гераниевая;

сквер Мечникова;

пр. Академика Глушко, 1.

Кроме того, можно получить воду можно в пунктах раздачи:

ЖКС «Черёмушки»:

ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.

ЖКС «Фонтанский»:

ул. Малая Арнаутская, 2;

ул. Большая Арнаутская, 83;

ул. Транспортная, 8а;

ул. Пироговская, 3;

ул. Тираспольская, 12;

ул. Педагогическая, 46а.

ЖКС «Хмельницкий»:

ул. Болгарская, 16;

ул. Богдана Хмельницкого, 64;

ул. Средняя, 47;

ул. Балковская,199.

ЖКС «Северный»:

ул. Крымская, 84.

УК «Суворовский»:

ул. Заболотного, 12;

ул. Высоцкого, 23;

ул. Капитана Кузнецова.

ЖКС «Черноморский»:

ул. Шишкина, 60а;

пр. Небесной Сотни, 10;

ул. Шишкина, 52/2.

Мобильные бюветы:

пл. Деревянко, на углу И. Рабина (бювет);

сквер Героев-Летчиков (5ст. Большого Фонтана);

Старобазарный сквер (бювет).

Напомним, утром понедельника, 27 февраля, вся Одесса и Одесский район остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, которую ремонтировали накануне.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики обещают, что они будут завершены в течение суток.