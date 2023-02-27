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Где в Одессе набрать воды: адреса работающих бюветов

Где в Одессе набрать воды: адреса работающих бюветов

Сегодня, в понедельник, 27 февраля 2023 года, в связи с отсутствием электроснабжения некоторые районы Одессы остались и без воды. В то же время в мэрии города напоминают адреса бюветов, где можно набрать воду.

Так, бюветы работают по таким адресам:

  • Прохоровский сквер, 3;
  • сквер Футбола (пр. Небесной Сотни, 14);
  • парк Победы;
  • парк Горького (ул. Космонавтов, 17 а).

Также идет подключение генераторов на бюветах по адресам:

  • ул. Гераниевая;
  • сквер Мечникова;
  • пр. Академика Глушко, 1.

Кроме того, можно получить воду можно в пунктах раздачи:

ЖКС «Черёмушки»:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 38а.

ЖКС «Фонтанский»:

  • ул. Малая Арнаутская, 2;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • ул. Пироговская, 3;
  • ул. Тираспольская, 12;
  • ул. Педагогическая, 46а.

ЖКС «Хмельницкий»:

  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 64;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Балковская,199.

ЖКС «Северный»:

  • ул. Крымская, 84.

УК «Суворовский»:

  • ул. Заболотного, 12;
  • ул. Высоцкого, 23;
  • ул. Капитана Кузнецова.

ЖКС «Черноморский»:

  • ул. Шишкина, 60а;
  • пр. Небесной Сотни, 10;
  • ул. Шишкина, 52/2.

Мобильные бюветы:

  • пл. Деревянко, на углу И. Рабина (бювет);
  • сквер Героев-Летчиков (5ст. Большого Фонтана);
  • Старобазарный сквер (бювет).

Напомним, утром понедельника, 27 февраля, вся Одесса и Одесский район остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, которую ремонтировали накануне.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики обещают, что они будут завершены в течение суток.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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