Где в Одессе бесплатно проверить здоровье?

В Центре первичной медико-санитарной помощи №2, что на Говорова, 26, проводят «Дни здоровья».

С сегодняшнего дня, 8 октября, здесь будут бесплатно проверять артериальное давление, уровень глюкозы крови, проводить пульсоксиметрию, тестировать на ВИЧ и делать кардиограмму. В случае необходимости пациенты получат консультацию врача.

Всех желающих обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Как рассказали в медучреждении, акция бессрочная. Чтобы в ней поучаствовать, необходимо предварительно заключить договор с семейным врачом.

Напомним, в Белгород-Днестровском один день будет консультировать известный кардиохирург.