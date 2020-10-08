Знаменитый кардиохирург проконсультирует жителей Одесской области: где и когда?

В Одесской области пройдет выездной прием известного украинского кардиохирурга Бориса Тодурова и других врачей из «Института сердца Министерства здравоохранения Украины».

Принимать Тодуров с коллегами будут в пятницу, 9 октября в Белгород-Днестровском. Прием начнется в 10:00 в здании городской больницы по адресу Московская,1 (1 этаж корпуса детского и диагностического отделения). Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского горсовета.

Для консультации пациенты должны иметь личную медицинскую документацию и в условиях карантина — индивидуальную маску.

Напомним, в Одесской области – новый антирекорд по коронавирусу.

Фото: 112.ua