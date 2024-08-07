Где сегодня в Одессе будут отключать свет из-за плановых работ: список адресов

В среду, 7 августа 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пров. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 6-й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Рыночная, 7,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- 2-я Пересыпская, 32, 34,
- 3-я Пересыпская, 19-27,
- 7-я Пересыпская, 8-50а,
- пер. 1-й Черноморский, 3-44, п
- ер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- пер. 8-й Черноморский, 1-54,
- Жевахова, 3/а, 11, 11/корп.1, 4-13, 17-61,
- Локомотивная, 1, 1а, 7-27,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1-44,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-13, 19/10,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. 2-й Черноморский, 1-34,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер. 1-й Балтский, 1-11.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Академика Королева, 29-35,
- просп. Академика Глушко, 14.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Святослава Рихтера, 148/4, 148/корп.1, 2, 3, 4, 125-129,
- просп. Шевченко, 12/1,2,
- Малишевского (Гастело), 32, 34,
- Старицкого, 11-27.
Работы до 19:00:
- Новикова, 2а,10, 12а, в, а, г, б,
- Выездная, 1- 44,
- Столбовая, 2, 2а, 1б-9б,
- Станкостроительная, 1, 2-я, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7-19,
- Партизанская, 4/корп.1, 3-12, 30.