Новини Одеси та Одеської області

Де сьогодні в Одесі відключатимуть світло через планові роботи: список адрес

Де сьогодні в Одесі відключатимуть світло через планові роботи: список адрес

У середу, 7 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • 2-а Пересипська, 32, 34,
  • 3-я Пересипська, 19-27,
  • 7-а Пересипська, 8-50а,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3-44,
  • пров. 2-й Балтський, 1-32,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2-14,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
  • Жевахова, 3/а, 11, 11/корп.1, 4-13, 17-61,
  • Локомотивна, 1, 1а, 7-27,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-13, 19/10,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 1-й Балтський, 1-11.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Академіка Корольова, 29-35,
  • просп. Академіка Глушка, 14.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Святослава Ріхтера, 148/4, 148/корп.1, 2, 3, 4, 125-129,
  • просп. Шевченка, 12/1,2,
  • Малішевського (Гастело), 32, 34,
  • Старицького, 11-27.

Роботи до 19:00:

  • Новікова, 2а,10, 12а, в, а, г, б,
  • Виїзна, 1- 44,
  • Стовпова, 2, 2а, 1б-9б,
  • Верстатобудівна, 1, 2-а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7-19,
  • Партизанська, 4/корп.1, 3-12, 30.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk