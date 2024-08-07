Де сьогодні в Одесі відключатимуть світло через планові роботи: список адрес

У середу, 7 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Ринкова, 7,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- 2-а Пересипська, 32, 34,
- 3-я Пересипська, 19-27,
- 7-а Пересипська, 8-50а,
- пров. 1-й Чорноморський, 3-44,
- пров. 2-й Балтський, 1-32,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 4-й Балтський, 2-14,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
- Жевахова, 3/а, 11, 11/корп.1, 4-13, 17-61,
- Локомотивна, 1, 1а, 7-27,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-13, 19/10,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 1-й Балтський, 1-11.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Академіка Корольова, 29-35,
- просп. Академіка Глушка, 14.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Святослава Ріхтера, 148/4, 148/корп.1, 2, 3, 4, 125-129,
- просп. Шевченка, 12/1,2,
- Малішевського (Гастело), 32, 34,
- Старицького, 11-27.
Роботи до 19:00:
- Новікова, 2а,10, 12а, в, а, г, б,
- Виїзна, 1- 44,
- Стовпова, 2, 2а, 1б-9б,
- Верстатобудівна, 1, 2-а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7-19,
- Партизанська, 4/корп.1, 3-12, 30.