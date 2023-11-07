Новости Одессы и Одесской области

Где отключат свет в Одессе 7 ноября: адреса и время включения

Где отключат свет в Одессе 7 ноября: адреса и время включения

Во вторник, 7 ноября, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому возможно отключение света на некоторых улицах.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • ул. Тепличная, 3б, 4а.

Работы до 20.00

  • пр.-т. Добровольского, 100–104, 133–137,
  • Ак. Сахарова, 46, 48,
  • Паустовского, 5А, 12Б,
  • Бочарова, 71/корп.2,3.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Солнечная, 24-41,
  • А. Блока, 64, 65-91,
  • 1-я Проектируемая, 8,
  • 2-я Проектная ,1-24,
  • ак. Гаркавого, 1-196,
  • Элеваторная, 1-16а,
  • Житомирская, 11,58,168,170,
  • Кленовая, 16а,
  • Кустанайская, 23-43,54-66а,
  • Марата,54-88,55-77,
  • Овидиопольская, 33-43 26-39,
  • Умова, 20-118,
  • 1-й пер. Марата, 1-6,
  • 2-й пер. Марата, 1-4а,
  • Крестьянская, 1-33,
  • Сельская, 13а,
  • Южная, 27,
  • Солнечная, 1-23а.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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