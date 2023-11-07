Где отключат свет в Одессе 7 ноября: адреса и время включения

Во вторник, 7 ноября, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому возможно отключение света на некоторых улицах.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- ул. Тепличная, 3б, 4а.
Работы до 20.00
- пр.-т. Добровольского, 100–104, 133–137,
- Ак. Сахарова, 46, 48,
- Паустовского, 5А, 12Б,
- Бочарова, 71/корп.2,3.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Солнечная, 24-41,
- А. Блока, 64, 65-91,
- 1-я Проектируемая, 8,
- 2-я Проектная ,1-24,
- ак. Гаркавого, 1-196,
- Элеваторная, 1-16а,
- Житомирская, 11,58,168,170,
- Кленовая, 16а,
- Кустанайская, 23-43,54-66а,
- Марата,54-88,55-77,
- Овидиопольская, 33-43 26-39,
- Умова, 20-118,
- 1-й пер. Марата, 1-6,
- 2-й пер. Марата, 1-4а,
- Крестьянская, 1-33,
- Сельская, 13а,
- Южная, 27,
- Солнечная, 1-23а.