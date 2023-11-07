Де відключать світло в Одесі 7 листопада: адреси та час включення

Сотні будинків в Одесі вночі залишаться без світла: адреси Вдень, 2 листопада, частина Одеси знову залишилася без світла через планові ремонтні роботи, що проводяться ДТЕК. А в ніч з 2 на 3 листопада сотні адрес на Черемушках відключать від електропостачання через аварійні роботи, заплановані КП «Одесміськелектротранс». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ