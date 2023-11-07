Де відключать світло в Одесі 7 листопада: адреси та час включення

У вівторок, 7 листопада, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож можливе відключення світла на деяких вулицях.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- вул. Теплична, 3б,4а.
Роботи до 20.00
- пр.-т. Добровольського, 100-104, 133-137,
- Ак. Сахарова, 46, 48,
- Паустовського, 5А, 12Б,
- Бочарова, 71/корп.2,3.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Сонячна, 24-41,
- О. Блока, 64, 65-91,
- 1-а Проектована, 8,
- 2-а Проектна ,1-24,
- Ак. Гаркавого, 1-196,
- Елеваторна,1-16а,
- Житомирська, 11,58,168,170,
- Кленова, 16а,
- Кустанайська, 23-43,54-66а,
- Марата,54-88,55-77,
- Овідіопольська, 33-43а,
- Тираспольська, 26-39,
Умова,20-118,
- 1-й пров. Марата, 1-6,
- 2-й пров. Марата,1-4а,
- Селянська,1-33,
- Сільська ,13а,
- Південна, 27,
- Сонячна, 1-23а.