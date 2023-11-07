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Де відключать світло в Одесі 7 листопада: адреси та час включення

Де відключать світло в Одесі 7 листопада: адреси та час включення

У вівторок, 7 листопада, ДТЕК проводить регламентні ремонтні роботи в Одесі, тож можливе відключення світла на деяких вулицях.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • вул. Теплична, 3б,4а.

Роботи до 20.00

  • пр.-т. Добровольського, 100-104, 133-137,
  • Ак. Сахарова, 46, 48,
  • Паустовського, 5А, 12Б,
  • Бочарова, 71/корп.2,3.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Сонячна, 24-41,
  • О. Блока, 64, 65-91,
  • 1-а Проектована, 8,
  • 2-а Проектна ,1-24,
  • Ак. Гаркавого, 1-196,
  • Елеваторна,1-16а,
  • Житомирська, 11,58,168,170,
  • Кленова, 16а,
  • Кустанайська, 23-43,54-66а,
  • Марата,54-88,55-77,
  • Овідіопольська, 33-43а,
  • Тираспольська, 26-39,
    Умова,20-118,
  • 1-й пров. Марата, 1-6,
  • 2-й пров. Марата,1-4а,
  • Селянська,1-33,
  • Сільська ,13а,
  • Південна, 27,
  • Сонячна, 1-23а.

 

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