Где можно узнать последние новости о подрыве Каховской ГЭС в режиме онлайн

Вода затапливает целые города и поселки. Ситуация, связанная с подрывом россией Каховской ГЭС меняется каждую минуту.
Россия совершила очередное военное преступление — взорвала плотину и машинные залы Каховской гидроэлектростанции.
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Мы стали свидетелями не просто очередного военного преступления рашистов. Последствия случившегося беспрецедентны — это настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа.
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