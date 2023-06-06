Где можно узнать последние новости о подрыве Каховской ГЭС в режиме онлайн

Россия совершила очередное военное преступление — взорвала плотину и машинные залы Каховской гидроэлектростанции.

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Мы стали свидетелями не просто очередного военного преступления рашистов. Последствия случившегося беспрецедентны — это настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа.

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