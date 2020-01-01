Где, когда и за какую цену в Одессе можно покататься на коньках

В нашем городе есть 7 ледовых арен, которые расположены в разных частях города. Все они платные, но поскольку зима к концу года так и не наступила, приходится довольствоваться искусственным снегом и льдом.

Каток «Spartak Ice Club»

Расположен по адресу улица Канатная, 79 (стадион «Спартак»). Работает только в зимнее время года, без выходных, с 9:00 до 23:00. Размер арены – 40 на 20 метров

Цена проката по будням – 60 грн для детей и 70 грн для в взрослых. По выходным – 85 грн для детей и 95 грн для взрослых. Для определенных категорий лиц есть бесплатные услуги. Но инструкторы тут бесплатные для всех.

Каток во Дворце спорта

Расположен по адресу проспект Шевченко, 31. Арена не всегда открыта для посетителей, так как на ней проходят тренировки хоккейных команд и фигуристов. Однако на новогоднюю ночь будет закрыта, как и 3-4 января. Поэтому лучше заранее узнать, когда можно покататься обычным любителям или новичкам.

Прокатное время на самой большой ледовой арене Одессы (30 на 60 метров) составляет 60 минут и стоит 100 грн для детей и 120 грн для взрослых.

Каток «Умка»

Расположен по адресу проспект Добровольского, д. 145/147. Работает ежедневно с 11:00 до 22:00. Но есть и ночные сессии для групп с 22:00 до 01:00. Размер поля: 22 на 47 метров.

Стоимость проката здесь определяется общим тарифом – 100 грн. А услуги инструктора обойдутся в 70 грн за 30 минут.

Каток «Ice Age»

Расположен по адресу улица. Космонавтов, 17. Каток открыт с 09:00 до 22:35.

45 минут проката обойдутся в 90 грн для детей и студентов и 100 грн для взрослых. Отдельно можно нанять тренера за 90 грн. Здесь есть возможность записаться в группы фигурного катания для детей и взрослых.

Каток в парке им. Шевченко

Расположен по адресу улица Маразлиевская 1/4 (на территории Лунапарка). Работает в будние дни с 11:00 до 00:00, а по выходным с 10:00 до 00:00.

Цена за аренду коньков –– 50 грн, жетон выйти на ледовую арену – 70 грн. Время проката – 45 минут. Для детей здесь можно арендовать пингвинов-помощников за 50 грн, которые помогут малышам в их начинаниях.

Каток «Ice City»

Расположен по адресу Акадийская аллея, 1. Работает с 10:00 до 22:00.

Если у вас нет своих коньков, то придется отставить залог в размере 400 гривен или паспорт. Сам жетон выхода на лед стоит 100 гривен за 45 минут. Здесь тоже предусмотрены пингвины-помощники для детей, впервые ставших на коньки.

Каток «Льдинка»

Расположен по адресу улица Академика Филатова, 29а. Время работы с 14:00 до 20:00.

Цена проката за 45 минут – 50 гривен для детей и 70 гривен для взрослых. Также есть ночные катания с 22:00 до 03:00 за 110 и 150 грн.

Фото: Артем Виноградов

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