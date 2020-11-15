Новости Одессы и Одесской области

Где и когда похоронят Армена Джигарханяна?

Где и когда похоронят Армена Джигарханяна?

Известный советский и российский актер армянского происхождения Армен Джигарханян, который скончался 14 ноября, будет похоронен во вторник, 17 ноября.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян, передает «РБК».

«Похороны состоятся во вторник, мы бы хотели в театре провести прощание, потому что есть очень много желающих. Очень много у него и учеников, и друзей, и поклонников. Но пока сложно что-то сказать, это власти должны дать «добро», – цитирует Согомоняна издание.

По словам друга артиста, в последнее время Джигарханян сильно болел. Он находился в больнице, вместе с ним там была его бывшая жена Татьяна Власова.

А «Интерфаксу» Согомонян уточнил, что похоронят артиста на Ваганьковском кладбище в Москве, рядом с его дочерью Еленой, трагически погибшей в 1987 году.

Напомним, Армен Джигарханян скончался вчера утром, 14 ноября. Ему было 85 лет. Смерть констатировали врачи московской клиники, в которую артист попал еще в прошлом месяце.

За свою долгую творческую жизнь Армен Джигарханян сыграл более 200 ярких ролей и стал самым снимаемым актером в истории советского кинематографа. Артист часто снимался в фильмах Одесской киностудии, в частности, таких, как «Место встречи изменить нельзя», «Белый взрыв» и «Контрабанда».

Фото: Интерфакс

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить