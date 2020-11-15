Где и когда похоронят Армена Джигарханяна?

Известный советский и российский актер армянского происхождения Армен Джигарханян, который скончался 14 ноября, будет похоронен во вторник, 17 ноября.

Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян, передает «РБК».

«Похороны состоятся во вторник, мы бы хотели в театре провести прощание, потому что есть очень много желающих. Очень много у него и учеников, и друзей, и поклонников. Но пока сложно что-то сказать, это власти должны дать «добро», – цитирует Согомоняна издание.

По словам друга артиста, в последнее время Джигарханян сильно болел. Он находился в больнице, вместе с ним там была его бывшая жена Татьяна Власова.

А «Интерфаксу» Согомонян уточнил, что похоронят артиста на Ваганьковском кладбище в Москве, рядом с его дочерью Еленой, трагически погибшей в 1987 году.

Напомним, Армен Джигарханян скончался вчера утром, 14 ноября. Ему было 85 лет. Смерть констатировали врачи московской клиники, в которую артист попал еще в прошлом месяце.

За свою долгую творческую жизнь Армен Джигарханян сыграл более 200 ярких ролей и стал самым снимаемым актером в истории советского кинематографа. Артист часто снимался в фильмах Одесской киностудии, в частности, таких, как «Место встречи изменить нельзя», «Белый взрыв» и «Контрабанда».

Фото: Интерфакс