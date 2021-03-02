Фото дня: Зеленский получил дозу вакцины от коронавируса

Об этом Зеленский написал в Twitter.

“Сделана вакцинация против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений”, – написал Зеленский.

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Фото: Владимир Зеленский/twitter