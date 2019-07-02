Фестиваль гигантских китайских фонарей приглашает в гости всех социально незащищенных детей

В пятницу, 5 июля Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей откроет двери для всех детей из социально незащищенных категорий (дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, сироты и дети из многодетных семей).

Маленькие гости смогут увидеть более 30 сказочных световых инсталляций: сады с райскими птицами, аллею панд, лес с оленями, карету Золушки, тоннель любви и главное – 40-метрового гигантского дракона!

«После удачного старта Фестиваля нам пришло много писем от благотворительных организаций с просьбой предоставить возможность деткам из социально незащищенных категорий бесплатно посетить наш ивент. Знаю, как много радости и положительных эмоций приносят такие мероприятия детям. Поэтому мы с радостью приглашаем всех познакомиться с культурой Китая и собственными глазами увидеть красоту скульптур из тысяч разноцветных фонариков» – говорит Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event.

Организаторы также обещают в этот день яркую развлекательную программу.

Напоминаем, что «Фестиваль больших китайских фонарей» стартовал на прошлой неделе в парке «Преображенский». Он уже успел побывать в 40 странах мира, Одесса – второй город в Украине, принимающий фестиваль.

Когда: 5 июля с 21.00 до 24.00

Адрес: Парк «Преображенский», ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова)

Вход для детей из социально незащищенных категорий и их сопровождающих – бесплатный, при наличии удостоверения.