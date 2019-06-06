Не пропусти: В Одессу летит 40-метровый дракон

25 июня на территории парка «Преображенский» стартует «Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей», который продлится до 25 августа. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Хочу в Одессу».

«Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей» уже успел покорить 40 стран мира и теперь отправляется в Одессу.

Впервые в городе – 30 невероятных световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочной и таинственной Поднебесной.

Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, а также другие персонажи китайских народных сказок и легенд можно будет увидеть в парке «Преображенский». Главным героем фестиваля станет 40-метровый огнедышащий дракон. Организаторы мероприятия, компания Grand Event обещают посетителям увлекательную шоу-программу, китайскую церемонию чаепития, шедевры китайской кухни, тематические мастер-классы, а также море положительных эмоций и впечатлений.

«Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей с большим успехом прошел в Киеве. Мы получили множество сообщений, в которых украинцы выразили желание посетить фестиваль в своем городе, поэтому было принято решение отправиться с выставкой в ​​тур по стране. И первой остановкой стала Одесса!», – сообщил Денис Погорелко, директор компании Grand Event.

Стоимость билетов 160 – 200 грн.

160 – 200 грн. Время работы: с 21.00 до 24.00

с 21.00 до 24.00 Адрес: Парк «Преображенский», ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова)