fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Не пропусти: В Одессу летит 40-метровый дракон

25 июня на территории парка «Преображенский» стартует «Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей», который продлится до 25 августа. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Хочу в Одессу».

«Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей» уже успел покорить 40 стран мира и теперь отправляется в Одессу.

Впервые в городе – 30 невероятных световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочной и таинственной Поднебесной.

Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, а также другие персонажи китайских народных сказок и легенд можно будет увидеть в парке «Преображенский». Главным героем фестиваля станет 40-метровый огнедышащий дракон. Организаторы мероприятия, компания Grand Event обещают посетителям увлекательную шоу-программу, китайскую церемонию чаепития, шедевры китайской кухни, тематические мастер-классы, а также море положительных эмоций и впечатлений.

«Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей с большим успехом прошел в Киеве. Мы получили множество сообщений, в которых украинцы выразили желание посетить фестиваль в своем городе, поэтому было принято решение отправиться с выставкой в ​​тур по стране. И первой остановкой стала Одесса!», – сообщил Денис Погорелко, директор компании Grand Event.

  • Стоимость билетов 160 – 200 грн.
  • Время работы: с 21.00 до 24.00
  • Адрес: Парк «Преображенский», ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова)

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пресс-релиз
Пресс-релиз
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить