Светящаяся сказка с драконом: в «Преображенском» парке стартовал необычный фестиваль

В «Преображенском» парке и в самом деле наступило полное преображение: здесь стартовал фестиваль Гигантских китайских фонарей. Он продлится два месяца, а это значит, что каждый день, с девяти вечера и до двенадцати ночи, здесь будет оживать светящаяся сказка. И дело не только в фонарях.

Людей на открытие пришло очень много, вход на фестиваль — через ворота в мавританском стиле со стороны улицы Мечникова. Здесь же и касса.

Территория фестиваля огромна, и практически везде «разбросаны» светящиеся инсталляции. Главное место отведено огромному Дракону, который, впрочем, очень мил, поворачивает свою светящуюся голову так, словно приветствует гостей.

Ощущение, что попал в сказку, наступает сразу же, хотя еще только сумерки. Люди разбегаются снимать диковинки, кто-то торопится в китайскую чайную, кто-то спешит понять, а что или кто спрятался во-о-о-он под теми деревьями.

Когда становится совсем темно, ощущение уже совсем иное: герои инсталляций становятся главными героями уже в полном смысле этого слова, потому что не видно ни деревьев, ни кустарников: одни световые оживающие картинки.

Открытие прошло торжественно, музыка набирает темпы. Многие пришли с детьми, несмотря на позднее время. Юные одесситы и гости города танцуют, выражают восторг и нисколько не боятся Дракошу, который, как ему и положено, установлен на отдельной поляне.

Шоу из Поднебесной, судя по всему, пришлось всем по вкусу. Все переливается ярким светом, все фигуры — не просто так, они — герои китайских сказок и легенд, потому-то все кажется еще таинственней.

Ну а если добавить, что ко всему этому продумана и большая программа, то, считай, вечер, пусть и поздний, удался. Тут вам и иллюзионисты, и фаер-шоу, и жонглеры, и акробаты, и даже специальные танцы, посвященные чайной церемонии.

В первый же вечер фестиваля пришлось увидеть «картинку из нашей жизни»: кое-кто пытался пробраться на шоу бесплатно, пытаясь перелезть через перегородку. Не получилось: сотрудники фестиваля проявляют бдительность.

Кстати, главные ворота парка со стороны Новощепного ряда по-прежнему открыты для всех желающих.

Фото Марии Котовой

Фото Юлии Сущенко