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Новости Одессы и Одесской области

Есть шансы: одесситам могут вернуть часть денег по декабрьской платежке за тепло

Есть шансы: одесситам могут вернуть часть денег по декабрьской платежке за тепло

После соответствующего распоряжения президента Владимира Зеленского, а также Премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении тарифов одесские чиновники будут обязаны пересмотреть расценки на тепло для горожан.

Об этом рассказала на аппаратном совещании в мэрии 20 января и.о. директора КП “Теплоснабжение города Одессы” Анна Позднякова.

Вопрос о пересмотре тарифов планируют вынести на ближайшую сессию горсовета.

При этом будет идти речь о снижении оплаты за декабрь прошлого года. Это касается только периода за декабрь, так как с января уже вступили в силу новые повышенные тарифы. Как того требуют Кабмин и Антимонопольный комитет, жителям Одессы должны пересчитать стоимость за отопление задним числом.

Согласно постановлению Кабмина, мэрия должна будет найти возможность вернуть одесситам около 30% стоимости тепла.

В то же время, как отметила Анна Позднякова, “Теплоснабжение” в таком случае потерпит убытки на сумму не менее 27 миллионов гривен.

И прежде всего, расходы лягут на плечи депутатов и бюджет мэрии, так как горсовет выступает учредителем КП “ТГО”. По словам руководителя КП, городские власти также намерены обратиться за поддержкой к коллегам из облсовета.

Чиновник также отметила, что повышать тарифы на тепло еще больше планируют уже в конце 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Позднякова назвала понижение цен на тепло в Одессе экономически нецелесообразным для подведомственнного ей коммунального предприятия. При этом она заявила, что уменьшение тарифов будет возможно только в том случае, если деньги на то, чтобы покрыть расходы, выделят из городского бюджета.

Фото: bigkiev.com.ua

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