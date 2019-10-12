Если устали от новостей: три рецепта осенней выпечки с орехами

Осень — это время, когда дозревают орехи, к тому же, наступает время для свежей выпечки, которая станет главным блюдом на вашем столе.

Ореховый пирог

Ингредиенты: мука — 1 ст., разрыхлитель для теста — 1 ч. ложка, грецкие орехи — 150 г, яйцо — 2 шт., молоко — 125 мл, сливочное масло — 100 г, сахар — 3/4 ст., ванильный сахар — 2 ч. ложки.

Приготовление. Взбить яйца миксером в пышную пену, постепенно добавляя ваниль c сахаром. Муку соединить с орехами и разрыхлителем. Масло растопить и слегка остудить, влить тонкой струйкой к яйцам, продолжая взбивать. В яично-масляную смесь постепенно добавить орехово-мучную смесь и молоко, все хорошо перемешать. Форму смазать маслом и вылить в нее тесто. Выпекать пирог в разогретой до 200°С духовке 25-30 минут. Готовый пирог остудить и вынуть из в формы. Посыпать сахарной пудрой и нарезать кусочками.

Шоколадный торт с орехами

Ингредиенты: сахар — 240 г, мука — 120 г, какао — 120 г, соль — 0,5 ч. ложки, сливочное масло — 230 г, яйцо — 4 шт., ваниль — 0,5 ст. ложки, грецкие орехи — 110 г, шоколадная стружка — 75 г.

Приготовление. Слегка поджарить орехи в духовке. Растопить сливочное масло. В глубокой посуде соединить сахар, какао, ванилин, соль и муку. Налить теплое топленое масло и перемешать, добавить яйца и тщательно размешать до однородной консистенции. Добавить измельченные орехи и шоколадную стружку и перемешать. Дно формы застелить пекарской бумагой, выложить шоколадное тесто и равномерно распределить его по форме. Сверху посыпать орехами. Выпекать 25-30 минут в разогретой до180°С духовке.

Медовый кекс с орехами и курагой

Ингредиенты: курага — 100 г, грецкие орехи — 50 г, мед — 220 г, сливочное масло — 120 г, молоко — 150 мл, яйца — 2 шт., мука — 220 г, сода — 1 ч. ложка, корица — 1 ч. ложка.

Приготовление. Растопить сливочное масло и перемешать его с медом до получения однородной массы. Влить молоко и снова перемешать. Яйца разбить в отдельную миску и взболтать вилкой. Помешивая, постепенно влить медовую смесь. Смешать просеянную муку, корицу и соду. Порциями добавить в жидкую смесь, каждый раз перемешивая. Измельчить орехи и курагу, половину добавить в тесто. Форму для кекса смазать маслом, присыпать мукой и разлить равномерно тесто. Сверху посыпать оставшимися орехами и курагой. Выпекать кекс в течение 30 минут в разогретой до 180°С духовке.

Ориентировочная стоимость каждого блюда — 110 грн.