Есть ли угроза высадки десанта у одесских берегов? (видео)

Ночь на четверг, 21 апреля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигналы воздушной тревоги, но, к счастью, обстрелов не было, рассказал в утреннеи видеообращении спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

Намного меньше повезло нашим соседям – жителям Николаева. Кстати, Одесская область, в соответствии с распоряжением главы Одесской ОВА Максима Марченко, помогает николаевцам не только питьевой водой, но и продуктами питания. Такие гуманитарные конвои идут на Николаев ежедневно.

Что касается военной ситуации, то, по данным ОВА, после утраты флагмана черноморского флот рф крейсера «Москва» угрозы высадки морского десанта на одесском побережье сейчас не наблюдается. Русские корабли отошли от наших берегов и пытаются возобновить свою боеспособность. Между тем, веростность нанесения ракетных удароы с территории оккупированного Крыма по-прежнему остается очень высокой. И эта угроза реальна не только для Одессы и Области, но и для других регионов Украины.

При этом спикер ОВА напоминает, что наше небо под четким контролем сил противовоздушной обороны. Также в регионе продолжается контрдиверсионная работа.

Кроме того, Братчук попросил одесситов и жителей области быть бдительными и критично оценивать информацию из сети, поскольку возможны провокации агрессора, связанные как с празднованием предстоящей Пасхи, так и с дальнейшем развитием военных событий.

⚡ Доброго ранку, ми з Одеси! Ніч у місті та області пройшла без обстрілів. Небо регіону ефективно контролують сили ППО, що заважає противнику активізувати повітряну розвідку. На кордоні з тимчасово окупованою рашистами територією Молдови — так званої пмр — посилено протидію можливому проникненню ДРГ агресора. 🇺🇦 Голова Громадської ради при Одеській ОДА — речник голови ОВА Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 20 апреля 2022 г.

Ранее Сергей Братчук предупреждал о вероятных диверсиях со стороны непризнанного Приднестровья.