Новости Одессы и Одесской области

Еще одну глухую стену в Одессе украсила рыжая девочка

Еще одну глухую стену в Одессе украсила рыжая девочка

Новый мурал появился на пересечении проспектов Шевченко и Гагарина.

По-летнему одетая рыжеволосая девочка звонит в красную дверь. А у ее ног удобно расположился такой же яркий рыжий кот. Такое изображение украсило очередную серую одесскую стену. Свою подпись авторы работы в этот раз поставили необычным образом. Одна из квартир получила название М97. Именно в нее звонит девочка.

Отметим, сами художники еще не рассказали о новом одесском персонаже на своей страничке в Facebook. Однако мурал уже заинтересовал многих одесситов и журналистов.

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8 часов назад

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