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Новости Одессы и Одесской области

Технология недели: в Одессе, наконец, можно воспользоваться сервисом «еМалятко»

Технология недели: в Одессе, наконец, можно воспользоваться сервисом «еМалятко»

С 22 апреля комплексная услуга «еМалятко» стала снова доступной в Одессе. Проект «еМалятко» предусматривает, что по одному заявлению можно будет заказать сразу 10 госуслуг, связанных с рождением ребенка. Предоставляются они в здании Центра админуслуг по адресу – улица Косовская, 2Д.

Сервис «еМалятко» предполагает предоставление родителям новорожденных до 10 услуг одновременно:

  • регистрация в электронной системе здравоохранения родившегося ребенка;
  • происхождение рождения ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке);
  • государственная регистрация родившегося ребенка;
  • регистрация в едином государственном демографическом реестре с присвоением уникальной записи;
  • регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • регистрация места проживания ребенка;
  • назначение помощи при рождении ребенка;
  • выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при определенных условиях);
  • назначение пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Для получения комплексной услуги родителям новорожденных необходимо зарегистрироваться в электронной очереди на сайте cnap.odessa.ua, выбрав удобное для визита время на прием в Центр.

Детальную консультацию можно получить в колл-центре по телефонам (048 )70-55-555 и 15-35.

Фото: Портал Акцент

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