Технология недели: в Одессе, наконец, можно воспользоваться сервисом «еМалятко»

С 22 апреля комплексная услуга «еМалятко» стала снова доступной в Одессе. Проект «еМалятко» предусматривает, что по одному заявлению можно будет заказать сразу 10 госуслуг, связанных с рождением ребенка. Предоставляются они в здании Центра админуслуг по адресу – улица Косовская, 2Д.
Сервис «еМалятко» предполагает предоставление родителям новорожденных до 10 услуг одновременно:
- регистрация в электронной системе здравоохранения родившегося ребенка;
- происхождение рождения ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке);
- государственная регистрация родившегося ребенка;
- регистрация в едином государственном демографическом реестре с присвоением уникальной записи;
- регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- регистрация места проживания ребенка;
- назначение помощи при рождении ребенка;
- выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при определенных условиях);
- назначение пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.
Для получения комплексной услуги родителям новорожденных необходимо зарегистрироваться в электронной очереди на сайте cnap.odessa.ua, выбрав удобное для визита время на прием в Центр.
Детальную консультацию можно получить в колл-центре по телефонам (048 )70-55-555 и 15-35.
Фото: Портал Акцент