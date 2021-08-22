Екатерининская у Привоза: что с цветочными ларьками и с ремонтом тротуара?

Торговые ларьки на участке Екатерининской у Привоза, которые стали «горячей точкой» в августе этого года, практически все снесены.

Впрочем, кое-что еще осталось, а проблема «где здесь прикупить букетик?» решается очень легко.

Как сообщала «Одесская жизнь», в августе начался снос цветочных ларьков напротив Привоза по ул. Екатерининской. Он шел довольно быстрыми темпами, как и ремонт тротуара, ведущего от Пантелеймоновской к Привозу.

Что сейчас? Остался еще один ряд ларьков (под навесом), где пока частично торгуют цветами. Впрочем, как мы убедились, продавцы цветами уже выносят свой товар, внутри — пустота, ларьки готовятся к сносу.

А вот тротуар, ведущий к Привозу, уже привели в порядок. К любимому рынку можно спокойно пройти по новой плитке.

Участок Екатерининской (от Пантелеймоновской до Новощепного ряда) напротив Привоза стал пустынным и «жарким» вот всех отношениях.

Ну а проблема «где у Привоза купить букетик?» — вовсе и не проблема. Цветочники перебрались выше — к ТЦ «Остров», активно идет цветочная торговля у входа в молочный корпус.

Как сообщала «Одесская жизнь», в будущем нам обещают, что этот преображенный участок Екатерининской у Привоза будет красоваться новыми акациями.

Транспорт по Екатерининской (в том числе и маршрутки) следует в обычном активном режиме.

Фото Марии Котовой