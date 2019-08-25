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Новости Одессы и Одесской области

Дым столбом: в Одесском регионе горит лесопосадка (видео)

Дым столбом: в Одесском регионе горит лесопосадка (видео)

На место уже прибыли огнеборцы.

О возгорании на своей странице в Facebook сообщил депутат Одесского горсовета Алексей Еремица.

По его словам, вспыхнула лесопосадка между селами Бурдовка и Еремеевка, что в Раздельнянском районе.

На месте работают спасатели. Причина пока точно не известна. По одной из версий, пожар случился из-за того, что кто-то поджог остатки стеблей на сжатом поле.

В сети уже появилось видео, которое снял очевидец. На нем видно, как место пожара заволокло густым дымом.

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Фото, видео: Andrey Mount

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