Двоє – під вартою: в Одесі судитимуть трьох іноземців-клофелінщиків

Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох громадян Азербайджану, підозрюваних у вчиненні розбійного нападу на одеситів.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Нагадаємо, що у грудні минулого року один із нападників познайомився з молодою парою у розважальному закладі міста з метою заволодіння їх майном та, втершись в довіру, підмішав до їх напоїв «клофелін».

Коли жертвам нападу стало зле, зловмисник разом зі спільниками запропонував відвести їх до медичного закладу на автомобілі. Сівши до автівки, потерпілі втратили свідомість, що дало можливість іноземцям заволодіти їх грошима, банківськими картками, мобільними телефонами, коштовними прикрасами та навіть хутряним виробом жінки. Після чого пару залишили у безпорадному стані на одній із вулиць Одеси.

Під час обшуків за місцем проживання нападників вилучено речі потерпілих, вогнепальну та холодну зброю.

Наразі за клопотанням прокуратури двоє з підозрюваних перебувають під вартою, третьому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України).

Фото: пресслужба