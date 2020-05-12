Двоє кінорежисерів-аматорів з Одеси представлять короткометражки на Міжнародному кінофестивалі “Бруківка”

У суботу, 16 травня, можна переглянути роботи з номінації “Міжнародний короткометражний фільм”.

Цьогоріч через пандемію кінофестиваль отримав гасло “КіберБруківка 2(4)20” і відбудеться 16 травня 2020 року о 15:00 на День міста Кам’янця-Подільського на сайті фестивалю, передає Depo.Хмельницький.

Ведучим онлайн-трансляції вже традиційно стане соліст Кам’янець-Подільського музичного гурту “ЕКСПАНСІЯ”, актор та телеведучий Георгій Geron Zai Торяник.

За 45 днів на фестиваль було надіслано 3034 роботи із 110 країн світу, серед яких 70 із України. Найбільше короткометражних фільмів надійшло із США (260 робіт), Індії (224 роботи), Ірану (211 робіт), Італії (177 робіт), Бразилії (167 робіт), Франції (165 робіт), Іспанії (157 робіт) та із Великобританії (125 робіт).

Програма IV Кам’янець-Подільського Міжнародного кінофестивалю “Бруківка”

15:00 – Урочисте відкриття онлайн кінофестивалю “КіберБруківка 2(4)20”.

15:15 – Показ робіт у номінації “Український аматорський короткометражний фільм”.

16:45 – Показ робіт у номінації “Український професійний короткометражний фільм”.

18:45 – Показ робіт у номінації “Короткометражний фільм до 60 секунд”.

19:00 – Показ робіт у номінації “Міжнародний короткометражний фільм”.

20:30 – Показ робіт у номінації “Короткометражний фільм у жанрі кіберпанк, пост-апокаліпсис, жахи та наукова фантастика”.

22:30 – Показ робіт у номінації “Короткометражний фільм, який знято під час пандемії COVID-19”.

23:00 – Оголошення переможців та закриття кінофестивалю.

Двоє одеситів представлять власні стрічки у номінації “Український аматорський короткометражний фільм”.

Зокрема, будуть представлені короткометражні фільми “Мисливці” (2019), режисерки Сандри Алексєєвої та Блуд (2020), режисера Юрія Онищенко.

Фото: Детектор медіа

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