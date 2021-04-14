Двое одесситов наладили домашнее производство фальшивых денег (видео)

В Одессе двое мужчин 40-ка и 45-лет наладили у себя в квартире производство фальшивых денег.

Они печатали банкноты по 500 грн и сбывали их за полцены. Младший из фальшивомонетчиков уже однажды сидел в тюрьме за подобное преступление. Старший отбывал срок за мошенничество и кражу.

Дома у них нашли специальное оборудование, на котором печатали фальшивые деньги. И, сообственно, сами фальшивки, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

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