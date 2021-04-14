В Одесской области похитили и несколько месяцев пытали зажиточных иностранцев (видео)

Еще в феврале 2021 года в Одесской области бандиты похитили 55-летнего гражданина Греции и его 27 летнего племянника.
Их держали в заложниках, пытали и угрожали убийством, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
В итоге злодеи отняли у похищенных 600 тысяч евро и шесть квартир в элитных районах Одессы.
Заложников освободили во вторник, 13 апреля, в ходе спецоперации при участии спецназа.
Задержали двоих подозреваемых в похищении и пытках иностранцев, ищут и других причастных к преступлению людей.