В Одесской области похитили и несколько месяцев пытали зажиточных иностранцев (видео)

Еще в феврале 2021 года в Одесской области бандиты похитили 55-летнего гражданина Греции и его 27 летнего племянника.

Их держали в заложниках, пытали и угрожали убийством, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

В итоге злодеи отняли у похищенных 600 тысяч евро и шесть квартир в элитных районах Одессы.

Заложников освободили во вторник, 13 апреля, в ходе спецоперации при участии спецназа.

Задержали двоих подозреваемых в похищении и пытках иностранцев, ищут и других причастных к преступлению людей.