Двое людей утонули в Одесской области в субботу

Мужчина погиб в море, а женщина – в реке.

Тело женщины обнаружили в реке Дунай у села Лески односельчане около 14:30. Она находилась в двух метрах от берега, сообщают в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Позже, в 16:00, в службу спасения обратились близкие мужчины, который еще в 13:00 ушел купаться в море в смт Затока и не вернулся. Водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовали 700 м2 дна. Тело мужчины обнаружили в 18:30.

Фото: ГСЧС в Одесской области