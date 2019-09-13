Движение в центре Одессы на выходные будет перекрыто

День физкультуры и спорта город отметит массовым забегом, но для этого придется перекрыть движение на центральных улицах.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, 15 сентября пройдет легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие «4th Tavria V Odesa Half Marathon». В забегах 4-го Одесского полумарафона примут участие около 4000 спортсменов, среди которых также дети, люди пожилого возраста и лица с инвалидностью.

В связи с проведением марафона 15 сентября, частично 13 и 14 сентября, будет ограничено движение автотранспорта в центральной части города, из-за чего изменятся маршруты общественного транспорта.

14 сентября с 06:00 до 21:00 15 сентября будет перекрыт Приморский бульвар (от Воронцовского переулка до ул. Ланжероновской).

В воскресенье, 15 сентября, с 07:00 будет перекрыт ряд улиц в центральной части города. Открывать улицы будут постепенно и полностью восстановят движение транспорта до 15:00.

График перекрытия улиц 15 сентября:

с 07:00 до 09:30 – ул. Гаванная, ул. Гоголя, Сабанеев мост, площадь Екатерининская, ул. Маяковского;

с 07:00 до 10:30 – б-р Французский, ул. Академическая;

с 07:00 до 10:45 – Аркадийская аллея, ул. Генуэзская, пл. Десятого апреля;

с 07:00 до 12:00 – Трасса здоровья;

с 07:00 до 13:00 – б-р Лидерсовский, ул. Базарная, ул. Бунина, ул. Канатная, ул. Леонтовича, ул. Маразлиевская, пер. Нахимова, ЦПКиО им. Т. Шевченко;

с 07:00 до 13:30 – ул. Греческая, ул. Дерибасовская, ул. Екатерининская, ул. Ришельевская;

с 07:00 до 15:00 – ул. Ланжероновская, ул. Пушкинская.

Программа мероприятия: https://odesahalfmarathon.org/programa/

Фото: odesahalfmarathon.org