fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Движение в центре Одессы на выходные будет перекрыто

Движение в центре Одессы на выходные будет перекрыто

День физкультуры и спорта город отметит массовым забегом, но для этого придется перекрыть движение на центральных улицах.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, 15 сентября пройдет легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие «4th Tavria V Odesa Half Marathon». В забегах 4-го Одесского полумарафона примут участие около 4000 спортсменов, среди которых также дети, люди пожилого возраста и лица с инвалидностью.

В связи с проведением марафона 15 сентября, частично 13 и 14 сентября, будет ограничено движение автотранспорта в центральной части города, из-за чего изменятся маршруты общественного транспорта.

14 сентября с 06:00 до 21:00 15 сентября будет перекрыт Приморский бульвар (от Воронцовского переулка до ул. Ланжероновской).

В воскресенье, 15 сентября, с 07:00 будет перекрыт ряд улиц в центральной части города. Открывать улицы будут постепенно и полностью восстановят движение транспорта до 15:00.

График перекрытия улиц 15 сентября:

  • с 07:00 до 09:30 – ул. Гаванная, ул. Гоголя, Сабанеев мост, площадь Екатерининская, ул. Маяковского;
  • с 07:00 до 10:30 – б-р Французский, ул. Академическая;
  • с 07:00 до 10:45 – Аркадийская аллея, ул. Генуэзская, пл. Десятого апреля;
  • с 07:00 до 12:00 – Трасса здоровья;
  • с 07:00 до 13:00 – б-р Лидерсовский, ул. Базарная, ул. Бунина, ул. Канатная, ул. Леонтовича, ул. Маразлиевская, пер. Нахимова, ЦПКиО им. Т. Шевченко;
  • с 07:00 до 13:30 – ул. Греческая, ул. Дерибасовская, ул. Екатерининская, ул. Ришельевская;
  • с 07:00 до 15:00 – ул. Ланжероновская, ул. Пушкинская.

Программа мероприятия: https://odesahalfmarathon.org/programa/

Фото: odesahalfmarathon.org

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить