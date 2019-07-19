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Новости Одессы и Одесской области

Движение в центре города вновь перекроют из-за Одесского кинофестиваля

Движение в центре города вновь перекроют из-за Одесского кинофестиваля

Работу транспорта в дни завершения Одесского кинофестиваля снова изменят. Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, это связано с проведением двух массовых мероприятий.

19 июля с 19.00 до 24.00 будет частично перекрыто движение автомобилей (кроме общественного транспорта) по Приморской улице – от Военного спуска до Таможенной площади.

Переносятся остановки автобусных маршрутов общего пользования №100а, 110, 120, 155, 190, 210 и троллейбусного маршрута № 10:

  • остановка «Морвокзал» (в направлении Таможенной площади) – на 200 м вперед;
  • остановка «Морвокзал» (в направлении Военного спуска) – на 200 м вперед.

Кроме того, будет ограничено автомобильное движение по Ланжероновской улице (угол Театральной площади). Тут будет разрешен проезд грузового транспорта для подготовки церемонии закрытия Одесского кинофестиваля:

  • с 07.00 19 июля до 16.00 20 июля (монтаж оборудования);
  • с 07.00 21 июля до 20.00 22 июля (демонтаж ).

С 10.00 20 июля до 01.00 21 июля будет временно перекрыто движение по улице Ланжероновской (угол Театральной площади) и по улице Ришельевской (угол Дерибасовской).

Театральная площадь и улица Дерибасовская (на отрезке от Ришельевской до Пушкинской) будут освобождены от автотранспорта на время проведения церемонии закрытия фестиваля с 18.00 19 июля. При этом убрать транспорт нужно за сутки до события.

С 16.00 20 июля на Дерибасовской (на отрезке от Ришельевской до Пушкинской) будут организованы места для парковки автомобилей почетных гостей и транспорта ОМКФ.

Напомним, в пятницу на Потемкинской лестнице пройдет арт-перформанс «Сходи» режиссера Влада Троицкого. В субботу состоится церемония закрытия Одесского кинофестиваля в Оперном театре.

Фото: odessa-online

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