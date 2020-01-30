Две судебные инстанции посчитали cтройку на Гагаринском плато в Одессе законной. Верховный суд поставит точку в этом деле

Жители Гагаринского плато продолжают свою юридическую борьбу с застройщиком. Местные жители, ссылаясь на генплан города, убеждены, что на территории стройплощадки должны возводить школу, а не 25-этажный жилой комплекс. Однако суд первой и второй инстанции не увидел ничего противозаконного в действиях застройщика.

Об этом сообщает «7 канал».

По их информации, вчера во время заседания в Апелляционном суде юрист, представляющий интересы жителей Гагаринского плато, вновь пытался добиться ареста участка по адресу Гагаринское плато, 5. В поддержку пришли жители Аркадии с плакатами. Таким образом они просили суд тщательно изучить дело и вынести правомерное решение. По их мнению, суд обязан был наложить арест на строительство ЖК, так как он не соответствует Генеральному плану Одессы. Вместо этого там должна быть школа.

Однако судьи вновь прислушались к адвокату Одесского городского совета, и не стали накладывать арест на данный земельный участок. Когда люди спросили у адвоката о школе, которая должна там быть, – он ничего внятного не ответил.

«Гагаринцы» не собираются опускать руки и намерены обращаться в Верховный суд Украины – это будет их последним шансом на строительство школы.

Напомним, противостояние на Гагаринском плато, 5 продолжается давно. Там планируют построить жилой комплекс бизнес-класса UNITY TOWERS. Жители близлежащих домов систематически проводят акции протеста, по фактам событий во время таких акций уже начато несколько уголовных производств. Конфликт вызывает широкий общественный резонанс.

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