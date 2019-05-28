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Два круизных лайнера “встретились” в Одесском порту

Два круизных лайнера “встретились” в Одесском порту

В пятницу у причала Морвокзала пришвартовался речной теплоход «Викинг Синеус» с американскими туристами, а сегодня в Одесский порт зашла «Принцесса Днепра».

Как сообщает пресс-служба порта, «Принцесса» пришла в Одессу на сутки раньше графика из-за штормового предупреждения для района Вилково. Так что маршрут откорректировали с учетом погоды.

Сейчас на морвокзале можно наблюдать картину, к сожалению, ставшую за последние годы редкостью: два белых пассажирских теплохода пришвартованы к одному причалу, ходовыми рубками друг к другу.

Пассажиров на борту «Принцессы Днепра» – 227 человек. Это граждане Норвегии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Швейцарии и Израиля. Туристов встречал духовой оркестр, а дальше их ждет экскурсионная программа.

Судно осуществляет первый в навигацию-2019 круиз по маршруту «Киев — Днепропетровск — Запорожье — Херсон — Килия – Одесса». Всего в этом сезоне запланировано 10 таких круизов.

Напомним, что число заходов круизных лайнеров в Одесский порт резко сократилось после 2014 года, и эта проблема неоднократно обсуждалась всеми участниками туристического рынка региона. В прошлом году Одессу навещали в основном круизники типа река-море.

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2 комментарии
Редакция
Редакция
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игорь
Гость
игорь

А фото этого Удивительного события где? Вижу буксир и какой то речник……

Голос за0Голос против  Ответить
22 минут назад
Julia Sushenko
Участник
Julia Sushenko

все правильно: речной теплоход «Викинг Синеус»

Голос за0Голос против  Ответить
43 секунд назад

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