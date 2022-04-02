«Дунайский экспресс» возобновляет обычные пассажирские перевозки

Пассажирский поезд «Дунайский экспресс», курсирующий между Одессой и Измаилом, начал движение по обычному маршруту. Как этом информирует Одесская железная дорога, продажа на «Дунайский экспресс» возобновлена.

Ранее этот поезд курсировал в качестве эвакуационного – с бесплатным проездом. Теперь он будет перевозить пассажиров согласно купленным билетам – на общих условиях. Стоимость билетов – в зависимости от места – от 232 до 250 гривен. В вагоне «люкс» – 995 гривен.

Отправление из Одессы в 23:28, прибытие в Измаил в 5:00.

«Дунайский экспресс» будет делать 20-минутные остановки в Белгороде-Днестровском (с 00:54 до 01:14) и Арцизе (с 02:33 до02:53).

Отправление из Измаила в 6:00. Прибытие в Одессу в 11:03.

Поезд будет делать остановки в Арцизе – с 07:44 до 08:04, и Белгороде-Днестровском – с 09:21 до 09:41.