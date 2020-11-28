Трагедия в тумане: под Одессой грузовик задавил пешехода

По данным областного управления полиции, авария произошла на автодороге «Одесса – Кучурганы» вблизи села Васильевка. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, а водитель грузовика Mercedes не заметил его из-за сильного тумана.

От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).

Напомним, сегодня, 28 ноября, на автодорогах Одессы и Одесской области густой туман. В Патрульной полиции области призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области