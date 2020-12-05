ДТП под Одессой: в Измаиле KIA заехала «на прием» в поликлинику (фото)

Сегодня утром, 5 декабря, в городе Измаиле Одесской области произошло ДТП с участием автомобиля KIA – машина въехала прямо в двери городской поликлиники.
«В Измаиле кто-то хотел попасть в поликлинику без очереди и «заехал» через главный вход», – комментирует произошедшее Телеграм-канал «Одесса INFO».
Также сообщается, что пострадавших в аварии нет.
В соцсетях пишут, что за рулем иномарки была женщина, и шутят, что автоледи «заскочила за таблеточками».
Напомним, ранее в Болградском районе Одесской области автомобиль въехал в отару овец.
А вчера утром, 4 декабря, на перекрестке улиц Жуковского и Екатерининской в центре Одессы столкнулись Toyota и ВАЗ. В ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota.
Фото: kekc.news