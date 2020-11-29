В Одесской области авто въехало в отару, погибли овцы (видео)

В Болградском районе Одесской области в темноте автомобиль въехал в отару.
Судя по видео (оно нечеткое) овец перегоняли через дорогу.
Водитель и пастух не пострадали, а вот нескольких овец отправят на мясо – они погибли, пишет Телеграм-канал Одесса-инфо.
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Вчера вечером, 27 ноября, в Беляевском районе Одесской области грузовик сбил насмерть мужчину.
В Одессе полиция начала уголовное производство по факту сегодняшнего ДТП на улице Среднефонтанской, где автокран въехал стрелой в маршрутку с пассажирами.
В Одессе столкнулись автокран и маршрутка, есть пострадавшие.
Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожной аварии на объездной дороге возле села Корсунцы Одесской области: там легковой автомобиль ВАЗ наехал на пешехода. Пострадавший скончался.
Сегодня днем, 23 ноября, в Одессе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля Volkswagen.
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