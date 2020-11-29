В Одесской области авто въехало в отару, погибли овцы (видео)

В Болградском районе Одесской области в темноте автомобиль въехал в отару.

Судя по видео (оно нечеткое) овец перегоняли через дорогу.

Водитель и пастух не пострадали, а вот нескольких овец отправят на мясо – они погибли, пишет Телеграм-канал Одесса-инфо.