Об этом сообщает телеграм-канал «Аккерман официальный».

Жителей Белгорода-Днестровского просят быть внимательными и не приближаться к непривычным предметам. Если же вы обнаружили что-то подозрительное нельзя делать следующее:

Не берите это в руки.

Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.

Не вытаскивайте из земли.

Не пытайтесь разобрать.

Не разводите костер рядом.

Что необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.

Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или позвоните на горячую линию Муниципальной варты — 068 861 49 48.

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что взрывоопасные предметы после российских дроновых атак уже обнаружены в Киеве, Харькове и Сумской области. Сброшенные с БПЛА предметы напоминают черные продолговатые палки. Они могут детонировать как сразу после падения, так и спустя длительное время. Это делает их особенно опасными для гражданского населения.

Напомним, утром 12 мая РФ нанесла удар по Белгороду-Днестровскому. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.









