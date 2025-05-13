удар по Белгороду-Днестровскому
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Об этом сообщает телеграм-канал «Аккерман официальный».

Жителей Белгорода-Днестровского просят быть внимательными и не приближаться к непривычным предметам. Если же вы обнаружили что-то подозрительное нельзя делать следующее:

  • Не берите это в руки.
  • Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.
  • Не вытаскивайте из земли.
  • Не пытайтесь разобрать.
  • Не разводите костер рядом.

Что необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

  • Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
  • Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.
  • Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или позвоните на горячую линию Муниципальной варты — 068 861 49 48.

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что взрывоопасные предметы после российских дроновых атак уже обнаружены в Киеве, Харькове и Сумской области. Сброшенные с БПЛА предметы напоминают черные продолговатые палки. Они могут детонировать как сразу после падения, так и спустя длительное время. Это делает их особенно опасными для гражданского населения.

Напомним, утром 12 мая РФ нанесла удар по Белгороду-Днестровскому. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. 





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