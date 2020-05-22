Драчун и чистюля: что известно о задержанном в Одессе грабителе

В Одессе задержали мужчину, который пытался открыто похитить товар из магазина. Злоумышленник зашел в супермаркет на улице Левитана как обычный покупатель, положил в пакет средства гигиены и направился к выходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Все это происходило на глазах у продавщицы, которая попыталась остановить правонарушителя, но тот на ее требования не отреагировал, наоборот – ударил по лицу и убежал.

Скрыться грабителю не удалось: о происшествии немедленно сообщили в полицию граждане, которые были неподалеку и слышали крики из магазина. Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний одессит, неоднократно судимый за имущественные преступления.

Его действия следователи Таировского отделения полиции квалифицировали как покушение на грабеж. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.