Прогноз погоды в Одессе на 14 июня

Переменная облачность. Днем кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°C, днем 21-23°C.

Температура морской воды 17-18°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 июня

Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°C, днем 20-25°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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