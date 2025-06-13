Прогноз погоды в Одессе на 14 июня
Переменная облачность. Днем кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°C, днем 21-23°C.
Температура морской воды 17-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 июня
Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°C, днем 20-25°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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