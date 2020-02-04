«Доступні кредити»: невдовзі на Одещині запрацює програма стартапів

З допомогою нової програми підприємці зможуть розвивати свій бізнес та створювати робочі місця.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

– Відсьогодні Кабінет Міністрів дає старт програмі «Доступні кредити». Вона дасть можливість підприємцям розвивати свій бізнес за підтримки держави, – зазначив Куций.

Кредити видаватимуть приватні та державні банки. А уряд буде компенсувати частину відсотків, щоб кредити підприємцям видавалися під 5%, 7% або 9%.

Уряд створить умови, в яких підприємці зможуть розвивати свій бізнес та створювати робочі місця. Уся детальна інформація на сайті Програми.

Фото: Максим Куций

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