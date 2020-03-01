Доступ к одесским пляжам: активисты подготовили для мэрии отчет о закрытых проходах к морю

Все факты о нарушении свободного доступа к морскому побережью, которые зафиксировали одесские общественники, будут вынесены на заседание аппаратного совещания Одесского горсовета в понедельник, 2 марта.

Напомним, в субботу корреспондент “Одесской жизни” отправился вместе с активистами на проверку пляжей Одессы. Они проверяли, соблюдается ли в городе закон о свободном доступе к побережью.

Общественники зафиксировали нарушения, а 20 марта запланировали провести повторную проверку.

Кроме закрытых проходов к морю, о которых мы уже писали, активисты обнаружили на 13 станции Фонтана, на месте бывшего ресторана “Песок”, капитальное строительство.

Документы на строительство хозяин строения Евгений пообещал предоставить к 20 марта. Он уверяет, что ресторанной деятельностью заниматься не будет, а строит детскую площадку.

Однако ещё есть лестница, ведущая ко входу в строения. Активисты уверяют, что собственник также забрал часть тротуара у одесситов.

Напомним, с 21 февраля вступил в силу закон о свободном доступе к побережью морей, озер и рек. Запрещено загораживать любые проходы к водоемам какими-либо конструкциями. “Одесская жизнь” уже провела осмотр пляжей, чтобы определить, где нет доступа к морскому побережью.

Закон обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью водоемов и островов общего водопользования. В случае нарушения закона предусматривается штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.



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