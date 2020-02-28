Пляжи за заборами: соблюдают ли в Одессе закон о доступности к водным объектам?

Украинский парламент принял закон, который запрещает ограничивать доступ к пляжам, а также устанавливать преграды (заборы, сетки и другие конструкции) в прибрежных полосах. Закон направлен на обеспечение беспрепятственного и бесплатного доступа к побережью водоемов. Но в Одессе доступ к пляжам пока не торопятся восстанавливать. Корреспондент «Одесской жизни» прошёлся по некоторым пляжам вдоль морского побережья и узнал, где не соблюдается закон.

«Grand Pettine»

Гостиничный комплекс «Grand Pettine» по адресу Маячный переулок, 8 выстроен у самого моря. Комплекс огражден, проход к морю есть только у жильцов гостиницы. Мало того, руководство «Grand Pettine» в рекламе или описании на других сайтах часто указывает о наличии «своего» пляжа для проведения спортивных занятий: подводное плавание с аквалангом или маской.

«Maristella Marine Residenсe»

Гостинично-ресторанный комплекс «Maristella Marine Residenсe» расположен по адресу Бернардацци, 2а. Недавно сотрудники гостиницы убрали лестницу с пляжа на пирс рядом с комплексом. Это вызвало возмущение у одесситов. Однако под давлением СМИ и общественности проход к пирсу открыли через территорию «Маристеллы». Как будет во время купального сезона и оставят ли вход на пирс – неизвестно. Но даже если оставят, ситуацию это не меняет: пройти по берегу рядом с комплексом все равно не выйдет, так как территория ограждена со всех сторон.

Комплекс Международного Гуманитарного Университета

Данный комплекс расположен по адресу Новобереговая улица, 25. В народе называемый «Замок Гарри Поттера» построен на территории, которая так и не стала общественным пляжем. Сейчас она ограждена от посторонних.

«Яхт-клуб» на Французском Бульваре

Пока что нельзя однозначно сказать, буде ли перекрыта территория пляжа по адресу Французский бульвар, 1/5, где должен появиться якобы «яхт-клуб». Активисты уверяют, что пляж перекроют, так как застройщик планирует возвести три высотки. В то же время на ограждениях указано, что пляж находится в свободном доступе. Но надолго ли?

Пляж Пограничной службы Украины и пляж Службы безопасности Украины

На лето эти пляжи открывают, и там даже можно получить некоторые услуги. За определенную плату, конечно. Однако не в сезон территория перекрыта, что ограничивает свободное перемещение по береговой линии.

«Mantra Beach Club»

Ржавое ограждение данного клуба в Аркадии наверняка многим прохожим «режет» глаза. В несезонное время, заведение превращается в заброшенный склад всякого хлама с ограждением. Причем перекрывается не само помещение, а и территория пляжа рядом.

«Скалодром»

Неподалеку от санатория им. В. П. Чкалова расположена учебно-тренировочная база «Скалодром». Территорию, которая перекрыта со всех сторон, занял альпинистский клуб «Одесса». На ограждениях указано, что прохода нет.

Закон № 0869 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования» был принят 29 октября на заседании парламента.

Закон запрещает ограничивать доступ к пляжным зонам. Препятствование бесплатному доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных полос.

Законом запрещается в прибрежных зонах устанавливать ограждения или другие конструкции, которые препятствуют доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов. Такие ограждения демонтируются владельцами в течение 10 дней после получения письменного требования местной госадминистрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. В случае невыполнения этого требования ограждения демонтируются по решению местной власти. Расходы возмещаются их собственниками.

Если невозможно установить владельца забора, оплата работ по демонтажу возлагается на лицо, в пользовании которого находится земельный участок, на котором установлено ограждение.

Ограничение доступа к побережью влечет наложение штрафа на граждан – от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов, на должностных лиц – от четырехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: Артем Виноградов

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