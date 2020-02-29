Освободим побережье: одесские активисты ищут пляжи, где нет доступа к морю

Неравнодушные жители Одессы проводят в субботу, 29 февраля, проверку пляжей города. Они хотят найти места, где закрыт доступ к морскому побережью. Нарушения зафиксируют, напишут заявления в компетентные органы, а затем подготовят план демонтажа незаконных конструкций.

В планах активистов пройти вдоль побережья от 10 до 16 станций Большого Фонтана. С ними на инспектирование пляжей отправился корреспондент “Одесской жизни”.

Сначала посетили 12 станцию Большого Фонтана.

Доступ к одному из пляжей есть, однако проход к песчаной зоне перекрыт металлическим каркасом. Эти конструкции мешают прогулкам и отдыху на пляже.

В ходе проверки арендатор пляжа Рublic beach club Денис Подгорный пообещал до 20 марта убрать часть металлоконструкций, сделать спуски и проходы к песчаной зоне.

Один из доступов к пляжу Сосо beach club в районе 12 станции Фонтана был закрыт. Директор пляжа Галина Шевченко сообщила, что этот вход является хозяйственным (хоздвор), а не общественным спуском к пляжу. «Там просто хранится наш инвентарь. Люди могут ноги поломать, пострадать», – сказала она во время телефонного звонка. Также она отметила, что есть еще два входа на этот пляж.

Тем не менее, активисты заявили, что поскольку прорез в берегоукрепительном сооружении есть, значит, по закону, арендатор должен обеспечить беспрепятственный проход к морю.

Охранник помог открыть доступ, и активисты открыли проход.

Закрытым оказался еще один вход на пляж в районе 12 станции Фонтана.

Этот вход активистам не удалось открыть и освободить проход к пляжу. Причём такой спуск мог бы стать оптимальным вариантом для людей с инвалидностью. Общественники решили придти в следующий раз с необходимыми инструментами, чтобы его открыть.

Активисты призывают всех жителей Одессы защищать прибрежную зону, которая превратились в “огромную стройплощадку с заборами, сараями и другими конструкциями, портящими нам отдых и затрудняющими проход к морю”. “Друзья, дальше будет еще хуже, если мы не начнем что-либо делать для защиты своих интересов, если не мы сейчас, то ваши дети будут видеть море только через окно очередной постройки”, – говорят организаторы акции.

Напомним, с 21 февраля вступил в силу закон о свободном доступе к побережью морей, озер и рек. Запрещено загораживать любые проходы к водоемам какими-либо конструкциями. “Одесская жизнь” уже провела осмотр пляжей, чтобы определить, где нет доступа к морскому побережью.

Фото: Артем Виноградов

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