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Достопримечательности Одессы: где находится кошачий двор? (видео)

Достопримечательности Одессы: где находится кошачий двор? (видео)

В планах жителей дома на Спиридоновской 18/24 в Одессе — создание 130 метров кошачьего счастья.

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Длина двор этого дома — 130 метров, когда-то он был самым длинным в Одессе, сейчас его рекорд по длине побит. Так вот, в будущем здесь появится свой кошачья тропа в виде веселого лабиринта с загадками и прочими фишками, где главными героями станут, конечно же, одесские кошки.

А сейчас во дворе есть кошачий мурал с 17 черными милейшими котиками — во всю стену. Черные коты — к деньгам, а еще, говорят, к счастью. Вот только семнадцать ушастых котят — это еще не все. Рядом — кошачий домик с таким же черным котом № 18.

Все подробности о кошачьем дворе – в видесюжете “Одесской жизни” и статье Марии Котовой “Семнадцать черных хвостатиков на одной стене: одесский кошачий двор“.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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