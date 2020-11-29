Достопримечательности Одессы: где находится кошачий двор? (видео)

Длина двор этого дома — 130 метров, когда-то он был самым длинным в Одессе, сейчас его рекорд по длине побит. Так вот, в будущем здесь появится свой кошачья тропа в виде веселого лабиринта с загадками и прочими фишками, где главными героями станут, конечно же, одесские кошки.

А сейчас во дворе есть кошачий мурал с 17 черными милейшими котиками — во всю стену. Черные коты — к деньгам, а еще, говорят, к счастью. Вот только семнадцать ушастых котят — это еще не все. Рядом — кошачий домик с таким же черным котом № 18.

Все подробности о кошачьем дворе – в видесюжете “Одесской жизни” и статье Марии Котовой “Семнадцать черных хвостатиков на одной стене: одесский кошачий двор“.