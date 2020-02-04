Дорогу из Одессы на Херсон хотят превратить в автобан

Трасса Одесса-Николаев-Херсон вскоре может стать скоростной.
Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий.
В “Укравтодоре” уже готовят технико-экономическое обоснование для реконструкции дороги. Согласно ему, трассу расширят до четырех полос и разделят ее во избежание лобового столкновения.
Дорогу планируют сделать такой, чтобы автомобилисты могли разогнаться на ней до 110-130 км/ч. Также там хотят обустроить разноуровневые пешеходные переходы и установить светоотражающие знаки с подсветкой и сигнальными лампами.
В перспективе – создать комплекс автоматической фиксации нарушений и информационную систему мониторинга безопасности на дороге.
Фото: delo.ua
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