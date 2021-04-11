Дорога между пограничными КПП в Одесской области: как продвигаются работы (фото)

В Одесской области полным ходом идут работы на 18-километровом участке трассы Т-16-44 КПП «Лесное» — КПП «Малоярославец Первый», которые соединяет КПП и Тарутино. Там снимают старое дорожное покрытие.

Как сообщили в Службе автодорог Одесской области, в этом году запланированы ремонтные работы по всей протяженности дороги Т-16-44 и строительство новой дороги в обход Республики Молдова. Общая протяженность новой дороги составит — 15,4 км.

Напомним, что сейчас эта дорога частично проходит по территории Молдовы, а движение транспорта на этом участке перекрыто. Такая ситуация создает большие неудобства для жителей сел Болградского района.

Длина новой дороги будет 15,4 км. Она пройдет через село Анновка и соединит села Лесное и Елизаветовка в обход Молдовы.

Примерная стоимость работ – 346 млн гривен.