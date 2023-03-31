Дополнительные поезда на Пасху: какие отправятся из Одессы?

Компания «Укрзалізниця» сообщает о запланированных дополнительных поездах в Пасху на выходные. В частности, в Одессу отправятся поезда из Киева и Львова.

Так, из Киева в Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы – в 10:23.

Поезд №167/168 сообщением Львов-Одесса и наоборот отправится 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы – в 10:14.

Кроме того, назначены дополнительные поезда из Киева в Кривой Рог, Харьков, Днепр и Ковель.

Билеты уже доступны онлайн: в приложении «Укрзалізницi», в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

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